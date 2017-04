REVOIR le quatrième épisode des Héros du Gazon !

Cette semaine, une surprise de taille attend Jaja, le gardien de Pessoux... un entraînement exceptionnel avec son idole, Jean-Marie Pfaff ! Emotions garanties sur le terrain du FC Pessoux...

Et ce n'est pas tout ! Le coach, Leo Van der Elst, réserve d'autres surprises à ses joueurs avec, entre autres, l'arrivée d'un préparateur physique et d'un coach de gardien pour préparer au mieux l'équipe. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant et le coach décidera de renforcer l'équipe en recrutant des nouveaux joueurs. Ces derniers recevront également la visite d'Emile Ratelband, coach mental qui a notamment travaillé avec les joueurs de l'Ajax Amsterdam.

Les premiers effets du coaching seront-ils visibles directement ?