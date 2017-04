REVOIR le cinquième épisode des Héros du Gazon !

Cette semaine, Leo Van der Elst emmène son équipe en teambuilding à Barcelone ! Plusieurs joueurs n'ont jamais pris l'avion et ce voyage va leur causer beaucoup de stress... Au programme : villa de rêve avec piscine à débordement, visite du stade mythique Camp Nou, séance de bubblefoot, descente en rappel de 45 mètres et détente à la plage. Emotion, farniente et frissons seront les maîtres mots de ce voyage!

Avant de partir, l'équipe va devoir recruter de nouveaux joueurs. Les renforts feront-ils la différence lors du match contre Anhée?