Ce dimanche soir, regardez les Héros du Gazon en compagnie des joueurs !

Vous êtes fans de cette équipe au grand cœur depuis le début de l'émission ? Vous avez envie de rencontrer ces hommes qui vous ont émus et fait rire ces dernières semaines ? Et si vous passiez une soirée avec Jaja, Pierre, Jean-Claude et tous les autres? Nous vous proposons d'assister ce dimanche soir à une projection privée du septième et dernier épisode en compagnie des joueurs du FC Pessoux ! Nous vous accueillerons dès 20h à Média Rives à Liège pour visionner cet ultime épisode de la deuxième saison !