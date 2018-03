Un personnage emblématique des "Feux de l'amour" fait son retour !

C’est sur Instagram qu’il a annoncé la bonne nouvelle à ses fans. La barbe fraichement taillée, il annonce "je suis prêt". Présent dans la série depuis 1991, son absence avait été justifiée par un voyage à New York.

Son retour dans le feuilleton est prévu pour avril aux États-Unis.

Une sévère dépression

La fin de l’année 2017 a été particulièrement rude pour l’acteur de 55 ans.

À l’approche de la date anniversaire de la mort de son fils Julian qui a mis fin à ses jours à l’âge de 24 ans en novembre 2015, l’acteur fut hospitalisé pour subir une évaluation psychiatrique.

Il avait en effet envoyé des messages inquiétants à son ex-femme où il menaçait de se suicider. Un traumatise dont l’acteur a du mal à se remettre.

Heureusement, il peut compter sur le soutien des femmes de sa vie, dont ses deux filles, Lola et Paris.

Kristoff a profité du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, pour leur manifester tout son amour et gratitude. "Je suis entourée des femmes les plus intelligentes, les plus belles et les plus fortes dans ma famille" a-t-il légendé sur Instagram sous un pêle-mêle de photos.