Les feux de l'amour : un personnage important quitte le feuilleton

Le chapitre "Les feux de l’amour" se referme pour Melissa Claire Egan. L’actrice de 36 ans a annoncé sur les réseaux sociaux son départ, tout en laissant une porte ouverte quant à un éventuel retour.

"Après mûre réflexion et 6 magnifiques années, j’ai décidé de quitter 'Les feux de l’amour'. J’aime tellement cette série (et ce genre), et je suis très reconnaissante envers cette équipe et ce casting formidable, en particulier le merveilleux Josh Morrow" écrit-elle de cette équipe qu’elle considère comme sa famille.

A l’attention de ses fans, elle ajoute :

"A vous mes fans incroyables, merci pour TOUT. Ce n’est pas un au revoir définitif. Vraiment. Juste un au revoir pour le moment. Avec tout mon amour, Melissa". Ce qui laisse entendre un retour possible de son personnage qui ne sera pas remplacé.