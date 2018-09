"Les Feux de l'amour", de retour sur vos écrans !

Le 26 mars dernier, "Les feux de l'amour" fêtaient leur 45 ans d'existence. Troisième plus longue série et parmi les plus anciennes de l'histoire de la télévision, il y a donc plus rien à prouver aux téléspectateurs.

A l'affiche pour cette rentrée, vous retrouverez les traditionnels personnages de Eric Braeden, Peter Bergman, Jeanne Cooper ou encore Doug Davidson.

Aussi, d'autres comédiens feront prochainement leur rentrée dans la série incarnés notamment par Jordi Vilasuso ("Haine et passion") ou par Shanica Knowles ("Jump in!"), la cousine de Beyoncé !

Le lundi 3 septembre, ne manquez pas la reprise des "Feux de l'amour" ! Du lundi au vendredi à 12h sur La Une, un épisode vous est offert. Pas de raison de vous abandonner le week-end, c'est pourquoi 5 épisodes seront diffusés le samedi en matinée sur La Deux.