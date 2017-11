Décès de Della Reese, actrice des "Feux de l'amour"

"Au nom de son mari, Franklin Lett, et de toute sa famille et amis, je partage avec vous la nouvelle que notre Della Reese bien-aimée est décédée paisiblement chez elle, entourée d’amour. Elle était une épouse, mère, grand-mère, amie et Pasteur incroyable, tout comme elle était une actrice et chanteuse récompensée. […] Je suis certaine que le paradis compte un tout nouvel ange à ce jour" peut-on lire sur son compte Instagram.