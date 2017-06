Anne-Laure Macq aux commandes de sa propre émission conso

Depuis plus de 2 ans, vous êtes en couple avec Sébastien Nollevaux. Ca a changé quelque chose dans votre travail ?

On me pose souvent la question (sourire). On travaillait déjà ensemble avant de se mettre en couple, donc ça n’a pas changé notre façon d’animer l’émission. On a gardé " nos réflexes ". Et, d’après les retours qu’on a eus, cela n’a rien changé pour l’équipe non plus.

Travailler avec son compagnon, ce n’est pas trop compliqué ?

Ça se passe plutôt bien ! On ne règle pas nos comptes en rentrant à la maison (rires). Je pense qu’on arrive à bien faire la part des choses entre vie privée et vie professionnelle. Et à l’écran si je dois me moquer de lui, je le fais toujours de la même façon qu’avant, je ne me prive pas !