République Dominicaine, l'enfer derrière le paradis !

Le bonheur à moindre prix

Les vacanciers se voient souvent proposer, pour des sommes relativement modiques, des séjours all inclusive dans de luxueux complexes hôteliers. Ce qui contribue à augmenter l’attractivité de l'île.

Mais, derrière les parasols en feuilles de palme séchées, les fêtes débridées où les mojitos et autres boissons tropicales coulent à flots, sans oublier les casinos aux enseignes aguichantes, se cache une autre réalité de l’île beaucoup moins reluisante.

Derrière le paradis, l'enfer !

Tourisme sexuel en progression constante, trafic de stupéfiants, corruption galopante, bidonvilles et pauvreté... voici quelques-uns des graves problèmes auxquels sont confrontés au quotidien des milliers de Dominicains. De Santo Domingo à Punta Cana, différents acteurs de l’île prennent la parole : touristes en recherche de sensations fortes, autorités partagées entre répression et corruption, et Dominicains abandonnés devant la porte fermée de l’ascenseur économique et social.

