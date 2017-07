Philippe Lambillon sur les routes les plus dangereuses du Monde !

Le reportage de Lauriane David s'intéresse à la Thaïlande, ses 20 000 accidents et son taux d'accidents le plus élevé du monde pour les deux roues. Conducteurs sans casques, sans permis et sans assurances, normes de sécurité inexistantes, la Thaïlande bat tous les records du genre. Les contrôles effectués ont l'apparence de la légalité mais se transforment parfois en racket pur et simple. Et les moyens d'intervention d'urgence sont insuffisants pour prendre en charge les accidentés. Il y a seulement 150 véhicules de secours à Bangkok pour 10 millions d'habitants.