Philippe Lambillon raconte ses plus folles anecdotes de tournage !

"En une seule journée, j’ai été agressé par un éléphant et un rhinocéros !" commence-t-il. Le matin, alors qu’il écrivait un carnet, un rhinocéros est sorti de nulle part et a foncé sur lui. "On ne s’y attendait pas du tout. Il s’est arrêté net à 3 mètres, s’est préparé à charger, puis a fait machine arrière et est parti" se souvient-il. "La caméra était dans la voiture, on a les images." Plus de peur que de mal pour cette fois !

Plus tard dans la journée, c’est à un éléphant mécontent qu’il a eu affaire. Tandis que le cameraman filmait Lambillon depuis la voiture à 5 mètres de distance, le mastodonte a surgi des fourrées. "Il s’est mis face à moi, je ne savais pas quoi faire." Expert en conseil de survie, il s’est souvenu de l’attitude à adopter. "Dans ces cas-là, il faut attendre les deux derniers mètres et sauter soit à gauche soit à droite car en général ils foncent tout droit, ils sont trop gros pour tourner à angle droit. Mais entre donner le conseil et le faire…". Il s’est dépêtré de cette situation grâce à un nuage de poussière envoyé par l’animal qui lui a permis de rejoindre la voiture sans se faire voir.

Des images extraordinaires que vous verrez en fin de saison promet-il.