Les carnets du bourlingueur spécial fêtes : repas de malade et mariage à l'Africaine

Le premier nous emmène en plein spring break lors de soirées étudiantes qui peuvent tourner aux scandales !

Vous irez à Cancun découvrir l’endroit préféré des étudiants américains venus décompresser – parfois dans l’excès - après leurs examens. Un endroit qui brasse beaucoup d’argent et qui nécessite une certaine sécurité.

Le second documentaire nous fait découvrir une communauté africaine pas comme les autres !

C'est une plongée cœur d’une communauté africaine de Paris que vous allez vivre. Ils sont " blacks ", fiers de leurs origines et de leur réussite. Ils aiment le luxe, la fête et les signes extérieurs de richesse. Une communauté surprenante, décomplexée et parfaitement intégrée qui revendique sa double appartenance : française et noire-africaine. Et de ces deux cultures, ils ont fait une force !

