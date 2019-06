Les Carnets du Bourlingueur sont de retour : "On a tourné des séquences très fortes"

Au menu, de la découverte à travers des documentaires percutants et, bien entendu, ses célèbres conseils de survie diffusés dans plus de 100 pays. Une recette qui marche depuis presque 30 ans !

"Le public est toujours là ! Ça fait 29 ans, et chaque année je me dis 'c’est énorme'. L’année dernière alors qu’il y avait le Mondial, on a dépassé les 300.000 téléspectateurs sur certaines émissions" se réjouit Philippe Lambillon qui a encore plein de projets pour la suite. "Il y a encore plein de pays et de régions où j’ai envie d’aller. Les îles vraiment isolées comme celles autours de la Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, ou alors un tournage en Antarctique. Je suis toujours à la recherche des grandes étendues."

Cette saison encore, il n’a pas hésité à prendre des risques pour ramener des images incroyables dans ses bagages. "On a tourné des séquences très fortes notamment avec des hyènes, des rhinocéros. C’est assez spectaculaire." prévient-il.