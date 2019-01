"Les Carnets du Bourlingueur" : Nouvelles aventures de Philippe Lambillon !

Juillet et Août sont les mois où les milliardaires affluent à Porto Cervo. Les joailliers et fabricants de voitures, l'ont bien compris ! Ils ne ratent pas cette occasion pour s'installer provisoirement et faire de grosses affaires qui se chiffrent en centaines de millions d'euros.

Porto Cervo devient ainsi, chaque été, un centre commercial d'ultra-luxe et une station balnéaire où des fêtes somptueuses se tiennent.