Les 3 conseils de Philippe Lambillon pour devenir un vrai Bourlingueur

Après nous avoir livré ses plus folles anecdotes de voyages, Philippe Lambillon vous donne ses meilleurs conseils.

1. Ne rien préparer

Si aujourd'hui il est si facile de planifier son voyage dans les moindres détails des mois à l’avance grâce à internet, Philippe Lambillon préconise l’inverse ! "Moi je ne réserve rien et je ne prépare rien, c’est le principe des Carnets." explique-t-il. "Une fois sur place, le bouche-à-oreille fonctionne et c’est beaucoup plus intéressant. Si on veut voir quelque chose de différent, il faut partir sans guide."

Notre aventurier conseille de réserver le premier hôtel dans la première ville que l’on compte explorer, puis de se laisser porter. Vols intérieurs, chambres d’hôtel, tout est moins cher sur place prévient-il ! "Les circuits intérieurs n’ont jamais été aussi bon marché."