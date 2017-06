Le retour du Bourlingueur : "Je vis vraiment les aventures que je raconte !"

Les Carnets du Bourlingueur Colombie : des cailloux sous haute surveillance REAL : THIERRY GAYTAN Dans quelques minutes, va avoir lieu la plus grosse vente aux enchères d'émeraudes de l'année, en Colombie. 90% des pierres vendues dans le monde viennent d'ici. Ambiance de far West. L'émeraude est aujourd'hui la pierre précieuse préférée des stars. Elle est de tous les défilés, de toutes les fêtes de la jet set. Mais derrière le glamour, un marché sans foi, ni loi. A la poursuite du diamant vers, nous avons rencontré les damnés de la mine. Ceux qui creusent à mains nues. Rajasthan : la roue de la mort REALS : ROB CEGAR /NISHU KUMAR SINGH Une chute, un dérapage, ils le payent cash de leur corps et parfois de leur vie. Au volant de voitures déglinguées, au guidon de motos d'un autre âge, sans ceinture ni casque de protection, les cascadeurs de la "Roue de la mort" gagnent leur vie à la verticale, plaqués par la force centrifuge sur les parois d'un puit de bois et de fer de près de 10 mètres de haut. Un sport né aux Etats-Unis dans les années 1900 mais qui est encore très populaire dans les foires indiennes comme Pushkar. Pour les cascadeurs qui viennent presque tous de communautés gypsies, la paye est maigre face aux risques encourus. Nous avons suivi les plus connus d'entre-eux, la famille Bayé-Khan, des garçons et des filles, héros ordinaires qui fascinent les foules des villes et des villages de tout le pays. Citation: "Je ne suis pas plus courageuse qu'une autre... Il faut juste se dire que quand tu fais ça, n'importe quoi peut arriver n'importe quand. Il faut juste s'y préparer...Je ne me trouve pas exceptionnelle, les spectateurs le pensent certainement, mais moi je sais que je n'ai rien de spécial!" Oma 16 ans, cascadeuse.