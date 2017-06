Le bourlingueur survit grâce à des cactus !

On retrouve Philippe Lambillon à pied sur les hauts-plateaux de la cordillère des Andes. En ces terres plombées par le soleil, voyager à pied n’est pas sans risque… Et quand on commence à manquer d’eau, le mieux est de se tourner vers les cactus… mais pas n’importe lesquels et pas n’importe comment ! Le bourlingueur poursuit ensuite son voyage à dos de cheval mais avant d’en louer un, cela n’ira pas sans mal.