L'homme qui murmurait à l'oreille des lions

La survie dans la savane grâce aux œufs et un documentaire sur le Honduras, l'un des pays dont le taux d'homicide est le plus élevé au monde : 90,4 tués pour 100 000 habitants.

Dans ce petit état d'Amérique Centrale, on tue 100 fois plus qu'en France, 25 fois plus qu'aux États-Unis. Ce fléau a un nom : Maras... autre nom pour les gangs !