Dallas, le paradis des milliardaires

L'économie du Texas est devenue la 2e la plus performante des États-Unis avec un investissement important ces dernières années dans les nouvelles technologies et l'immobilier. Le chômage est en baisse (sous les 5%, l'un des taux les plus faibles d'Amérique). Résultat, Dallas est l'une des agglomérations les plus attractives des États-Unis. 2 000 nouveaux habitants viennent s'y installer chaque mois, attirés par les opportunités de carrière, la qualité de la vie et un pouvoir d'achat plus important qu'ailleurs.