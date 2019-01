Bon anniversaire Philippe Lambillon !

Sur le terrain depuis ses 21 ans...

Débutant comme photographe de presse, Philippe Lambillon sillonnait les 5 continents à la rencontre de peuples aux pratiques ancestrales qui les passionnent depuis son plus jeune âge. L'aventurier est rapidement devenu membre de la RTBF, dès 1985, en produisant et présentant les "Sentiers du monde" où de nombreux réalisateurs venant des 4 coins du globe étaient interviewés avec pour thème "L'aventure et l'exploration". Il animera également quelques émissions radio et ce toujours dans la même thématique !