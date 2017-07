A la rencontre des pompiers californiens !

Jennifer Luby propose un reportage sur ces soldats du feu surentraînés, capables de combattre les flammes dans les conditions les plus extrêmes. Ils forment un corps de plus de 20.000 hommes appelé CAL FIRE. Leur mission : protéger l'équivalent en forêts et terrains privés d'un quart de la France. Pour cela, le CAL FIRE dispose d'un budget colossal d'un milliard et demi de dollars.

Depuis 2011, l'État de Californie fait face à la pire période de sécheresse de son histoire. Résultat : la Californie est devenue une véritable poudrière !