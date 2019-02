Les membres du Grand Cactus s'affrontent dans les Associés au profit de CAP48

Ce mardi 12 février, L'équipe du Grand Cactus s'associe pour la bonne cause!

Autour de Sara De Paduwa, 4 duos comiques, mais cultivés, tenteront de trouver le mot associé pour emporter la cagnotte au profit de Cap48.

David Jeanmotte et Martin Charlier, Livia Dushkoff et Thierry Luthers, James Deano et Bénédicte Philippon et Kody et Karen De Paduwa, mettront leurs connaissances à rude épreuve pour tenter de devenir les champions, et de remporter une belle cagnotte, entièrement reversée à l'opération qui vient en aide aux personnes handicapées.

Un rendez-vous très piquant à vivre ce mardi 12 février, dès 17h35 sur la Une!