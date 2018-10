Les Associés spécial Cap 48 !

Présents pour l’occasion, Jérôme de Warzée, Jean-Louis Layahe, Julie Morelle et Joëlle Scoriels jongleront avec les mots et leurs connaissances en s'affrontant pour la bonne cause. La cagnotte sera intégralement reversée à Cap 48, notre grande action de solidarité qui sensibilise et finance chaque année des centaines de projets sur le terrain du handicap.