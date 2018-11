11.000€ de gagné pour Johnny, et ce n'est pas fini!

C'est la deuxième plus grosse cagnotte gagnée dans l'histoire des Associés! Ce mardi, Johnny, le nouveau champion de Sara De Paduwa, a remporté la magnifique somme de 11.000€

Le candidat, originaire de Eugies, dans le Hainaut, ne s'est pas laissé démonter face à la guillotine. Les 22.000€ de départ n'ont été tranchés qu'une seule fois, ce qui est rare dans le jeu!

Johnny est professeur de français et fait partie d'une troupe de théâtre amateur depuis plus de 10 ans. Ses connaissances multiples, son sourire, et son aisance en plateau lui ont permis de trouver le mot associé, et de faire de lui un champion très sympatrique.

Il reviendra donc demain, pour tenter de gonfler sa cagnotte. Jusqu'où peut-il aller?

Gueule, faim, mer, masque, pierre ... Et vous, aviez-vous trouvé le mot associé?