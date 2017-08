Les Ambassadeurs sont de retour avec une troisième saison !

Pour la troisième saison, Armelle et Jean-Philippe Watteyne s'invitent sur vos écrans le dimanche en fin de matinée. Le débat politique laisse la place une émission feelgood qui distrait, réjouit, met en valeur nos terroirs et nos trésors. Armelle et Jean-Phi continuent de dénicher les coins de Belgique où le ciel n’est pas si gris... Ils vous démontrent en images qu’il ne faut pas toujours aller bien loin pour allier découverte, plaisir et authenticité.