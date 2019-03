Les Ambassadeurs diffusés sur TV5MONDE Style !

TV5 Monde Style est une chaîne créée pour promouvoir l’art de vivre à la française, tel qu’il est véhiculé dans les pays de la Francophonie et apprécié bien au-delà. La chaîne propose ainsi une offre de films, magazines, documentaire ou portraits de personnalités qui proposent ce mélange subtil de convivialité populaire et de distinction.

Que ce soit en matière de mode, de produits de luxe ou de terroir, d’hôtellerie, de joaillerie, de gastronomie, œnologie, design, architecture de jardins, ou plus largement de patrimoine culturel et historique de nos pays européens francophones.

Ainsi, TV5 Monde s’est mobilisée pour construire une chaîne unique, où la douceur de vivre, l’élégance se déclinent à travers les paysages, les châteaux, les produits de bouche et les défenseurs de notre belle identité culturelle.

Sous-titrée en plusieurs langues (anglais, mandarin simplifié et traditionnel, dans un premier temps puis japonais, coréen, vietnamien, arabe, espagnol, portugais brésilien, français), les émissions sont consacrées à ce raffinement " à la française " dans toutes ses conjugaisons.

Distribuée par satellite (Asie, Maghreb et Orient, Amérique Latine) ou par e-player (Pacifique), cette chaîne gratuite (hors les marchés qui ne peuvent être pénétrés qu’en mode payant : Japon, Corée) la chaîne TV5 Monde Style permettra notamment de toucher les publics chinois, indiens, japonais, coréens, indonésiens, maghrébins, saoudiens, émirats, qataris, mexicains, brésiliens, argentins, chiliens, etc., qui sont particulièrement friands et consommateurs de tout ce qui représente à leurs yeux la fameuse élégance française.

En tant que chaîne partenaire de TV5 Monde, la RTBF est heureuse de contribuer, avec la diffusion des Ambassadeurs, à une image positive, innovante et curieuse du tourisme en Wallonie.