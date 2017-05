Les Ambassadeurs à Ciney, une ville à la campagne

Connue pour ses fameuses " puces ", vous n’êtes certainement pas sans savoir que Ciney, ville millénaire, accueille le plus grand marché aux bêtes de Wallonie et qu’elle est la patrie du Blanc-Bleu-Belge. Laurie et Frédéric, nos Ambassadeurs originaires de Dour, se rendront à l’Awé, un centre unique au monde où l’on prélève la précieuse semence destinée à sa reproduction.