Les politiques arriveront-ils à convaincre la nouvelle génération?

Les jeunes qui participent ont des attentes, mais vous quelles sont les vôtres par rapport à cette émission ?

Que les jeunes disent aux politiques ce qu’ils ont sur le cœur, qu’ils parlent avec leurs tripes des difficultés qu’ils rencontrent et des propositions pertinentes qu’ils ont.

Et que les politiques leur apportent des réponses concrètes et non pas, la page 42 de leur programme électoral, qu’ils sortent de leurs zone de confort.

Voilà, ce que j’attends de cette confrontation inédite.

Vous êtes un habitué des débats mais celui-ci sera totalement différent. Y a-t-il une préparation particulière ?

Non parce que l’expérience démontre que le fait de trop préparer cadenasse la parole.

Par contre, comme c’est une émission rythmée, peps et ludique, il y a effectivement une préparation en amont où l’on tourne les portraits de certains jeunes.

Mais on ne peut prévoir comment les 109 jeunes vont réagir dans le mur et voter. On pourrait très bien être surpris. Ce sera du jamais vu à la télé.

Que diriez-vous à un jeune qui se fiche bien de la politique ?

Face à quelqu’un, jeune ou moins jeune, qui pense " tous pourris ", le dialogue est très compliqué.

Mais ce n’est pas le cas de nombreux jeunes qui ont des avis, des idées, des envies. Ici, nous avons pour l’émission, des jeunes qui sont déçus, fâchés, en colère, désabusés mais ils y croient encore. Ils ont des choses à dire, des propositions à faire.

Je pense que le monde politique n’a jamais été obligé d’écouter les jeunes. Le concept de l’émission tend à réconcilier ces 2 mondes. En ça, l’émission " les 109 " peut être considérée comme la dernière chance de réconciliation !