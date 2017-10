Lebowitz contre Lebowitz : la série avec Clémentine Célarié revient !

Paule, à elle seule, a réussi à redresser la barre pour sauver le cabinet de la débâcle judiciaire et financière, ses deux associés étant hors-jeu, Irène en congé maternité, et Warnier en détention provisoire.

Alors que le plus dur semblait derrière elle, Paule va devoir cependant assumer Irène qui s’avère totalement inapte à élever un enfant ; porter à bout de bras Warnier dont elle a obtenu la libération anticipée mais qui n’en reste pas moins maniaco-dépressif et supporter les incessantes discordes entre Nadia et Moncey, alors qu’elle a été jusqu’à vendre son appartement pour sauver leurs postes.