Lebowitz contre Lebowitz : Clémentine Célarié annonce une saison 3 qui "ira encore plus loin"

Dans "69 minutes sans chichis" elle avouait son amour pour les personnages fragilisés par la vie mais qui se relèvent toujours. Une description qui colle parfaitement à Paule Lebowitz, trompée par son mari et obligée de partager son cabinet d'avocats avec sa maîtresse… "C’est pour ça que j’ai voulu faire cette série, confiait-elle à Joëlle Scoriels, je trouve ça beau les personnages qui sont victimes de claques de la figure et qui doivent se battre et relever les défis".