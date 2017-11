Clémentine Célarié remet en question le hashtag #BalanceTonPorc

C’est à présent au tour de Clémentine Célarié de remettre en question l’efficacité de cette action. Selon elle, il serait préférable de porter plainte et de se tourner vers la justice plutôt que "d’aller raconter ça à tout le monde sur les réseaux sociaux" expliquait-elle dans l’émission "Une case en +" sur Canal +. "Si on a subi une agression sexuelle, c’est beaucoup plus important d’aller rencontrer des gens dont c’est la spécialité" a-t-elle conclu.

Celle qui joue une avocate dans "Lebowitz contre Lebowitz" est reconnue pour sa personnalité bien trempée et ses prises de positions engagées.