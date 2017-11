Clémentine Célarié : "je suis trop affective pour être avocate"

"Être avocate est un métier qui ne me ressemble pas du tout" a confié l’actrice de 60 ans lors de son passage dans "69 minutes sans chichis". "Je suis trop affective et il ne faut pas avoir d’affect quand on est avocate" s’est-elle justifiée.

Une femme de cœur

En effet, Clémentine Célarié a beau être volcanique et dire tout ce qu’elle pense sans filtre, c’est une femme au grand cœur. Comment oublier son geste fort en 1994 à l'occasion du premier Sidaction, lorsqu’elle embrasse un séropositif sur la bouche dans le but de bousculer les mentalités ! Marraine de l’association l’ARSLA, la maman de trois enfants est également très engagée dans la lutte contre la maladie de Charcot.

Une personnalité tournée vers les autres qu’elle a su transmettre à Paule Lebowitz, brillante avocate, alors que cela lui ait été déconseillé : "Paule a un peu trop d’affect, c’est pour ça que j’aime bien ce personnage. Enfin, je n’ai pas pu m’empêcher d’en mettre un peu bien que l'on m'ait conseillé de faire attention".

Sous son extravagance et sa franchise se cache une femme passionnée et généreuse.