Le tueur du lac : Clément Manuel bien mystérieux à propos de son personnage…

Le Bruxellois de 35 ans campe le rôle de William, et si son personnage était plutôt discret, il commence peu à peu à prendre de l’ampleur. À quoi devons-nous nous attendre pour les prochains épisodes ? L’acteur s’est confié dans les colonnes du Ciné Télé Revue mais reste assez mystérieux.

Si on sait que Laure, sa femme à l’écran, possède un "passé trouble", on ne sait pas dans quelles mesures cela affecte son couple : "un autre homme va ressurgir dans sa vie, ce qui poussera mon personnage à intervenir" a-t-il dévoilé. Et c'est tout ce que l'on saura à son sujet : "j’ai joué au total vingt jours sur trois mois de tournage, cela vous donne une idée de ma présence dans la série. Je n’en dirai pas plus !"...