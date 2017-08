Gad et Arié Elmaleh : un duo plein d'humour

Pour le film d'animation, Arié a pu compter sur son frère aîné et son expérience dans le doublage. Ils ont créé l’accent du personnage d'Arié ensemble sur base de celui de Gru : " On n’a pas vraiment le même timbre de voix mais on sent qu’on est de la famille et on a pris le même accent et on l’a décliné " explique Gad à Melty. Le résultat est à la hauteur et le duo tout bonnement hilarant !