Barbara Schulz remplacée dans " Le mystère du lac "

La raison : la date du tournage en conflit avec un autre de ses projets, la pièce de théâtre " L’Éveil du chameau ".

" On s’est loupés sur la deuxième saison. Je pensais que le tournage allait débuter plus tard et j’avais signé pour une pièce avec Pascal Elbé. C’est dommage, car j’adore autant tourner des séries que les regarder " s’est justifiée l’actrice au magazine Elle.