Les métamorphoses de l'ours polaire au cœur du Jardin Extraordinaire de ce 16 avril

Ce magnifique animal blanc est devenu en quelques années, le symbole de la lutte contre les changements climatiques. Icone polaire d’un bouleversement mondiale, la réalité de l’espèce est plus complexe qu’on ne le dit. En observant pendant un an la vie de cet animal et celle de son plus proche cousin, l'ours brun, ce documentaire fait le point sur la réalité du mode de vie de l’espèce et sur ses fragilités.