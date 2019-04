Sept façons de faire son lit

Le parc animalier du Domaine naturel et protégé de Han-sur-Lesse accueille quantité d'animaux tels que loups, lynx, ours, bisons, gloutons, chouette harfant, cigogne, vautour et bien d'autres... en totale liberté ou en semi-liberté. Chacun d'entre eux possède un habitat qui lui est propre et qu'il aménage selon ses besoins. Certains logent en haut, en bas. Certains au fond d'un trou, d'autres dans les anfractuosités d'un arbre.

Voici un catalogue de l'habitat de quelques locataires du parc domanial.