Un voyage féérique au Sénégal

C'est à bord d'un autogire que Tanguy Dumortier nous présente un reportage consacré au Sénégal insolite. Un voyage féérique mené du Nord au Sud et traversé d'Est en Ouest, en dehors des sentiers battus, à la découverte d'un monde sauvage fragile et miraculeux. Le Baobab est d'ailleurs le représentant le plus illustre du pays. Symbole de grandeur, il peut atteindre 25 mètres de haut et avoir une circonférence de plus de 12 mètres. Sa longévité rend également ce géant exceptionnel : il peut vivre plusieurs milliers d'années.