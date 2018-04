Un animal étonnant à découvrir ce dimanche 15 avril

Direction la Namibie où nous observerons deux couples d'autruches. Ces géants nomades parcourent le désert depuis l’époque des dinosaures et battent tous les records : les mâles peuvent atteindre 3 mètres de haut et peser jusqu'à 150 kilos. De tous les oiseaux, ils ont les plus grandes pattes, le plus long cou... et les plus grands œufs