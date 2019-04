Partez à la découverte de la côte ouest du Canada dans le Le Jardin Extraordinaire

Le Jardin extraordinaire de ce dimanche vous emmène sur la côte ouest du Canada pour un fabuleux voyage au milieu de paysages exceptionnels

Au milieu de paysages exceptionnels et préservés, nous rencontrerons des saumons épuisés par un voyage de plus de 4.000 kilomètres, nous croiserons des cerfs mulets, le cervidé le plus présent parmi la grande faune nord-américaine, nous suivrons l’étonnante limace " banane " ou encore le pika, le plus petit lapin du monde.

Une expédition hors du commun dans la grandeur des plaines canadiennes, un des derniers espaces sauvages à préserver.

