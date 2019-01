Spécial fêtes "Les docs du Jardin Extra"

Le continent des couleurs :

Elles fascinent nos esprits, elles attirent nos regards, elles émerveillent, elles éblouissent... elles, ce sont les couleurs... Les couleurs et l'Afrique, le " continent noir ", on pourrait y voir quelque chose de paradoxal, noir et couleurs ! Et pourtant, Tanguy Dumortier et parti à la recherche des mille coloris nuancés du " Continent des Couleurs "... et il en a trouvé quelques-uns !