Les super-prédateurs

Pour conclure, Eric Parmentier ajoute : « Je suis persuadé que ce qui fait la peur des requins ce sont principalement les films qui ont été tournés sur les requins et qui les présentent toujours à leur désavantage. On enregistre dans le monde par an à peu près une dizaine de personnes qui se font tuer par des requins. Il faut savoir que c'est moins que le nombre des personnes qui sont tuées par des crocodiles, par des éléphants, par des hippopotames, par des abeilles, par des chiens, par des méduses et on ne va même pas parler d'une autre espèce animale qu'on connaît (l’homme), bien plus dangereuse.

Dans le laboratoire on essaye de comprendre comment les formes ont évolué est alors aussi comme je le disais tout à l'heure comment à partir d'une forme de base on peut avoir des modification pour gagner de nouvelles niches écologiques 1 on est bien d'accord que au niveau de l'évolution le truc ce n'est pas toujours de réinventer quelque chose c'est de prendre ce qui existe au départ et il y a des petites modifications à gauche et à droite qui vont permettre de pouvoir avoir d'autres types de proie. »