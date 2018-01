Les effets des cycles lunaires sur la faune, la flore et les océans

En Dordogne, un étrange phénomène se produit à la fin de l'été : le mascaret. Surnommée la vague de la Lune, elle est provoquée par la rencontre entre le courant de la rivière et la marée montante

Au Mexique, un autre phénomène lié à la pleine lune offre un spectacle marin fascinant : des colonies d'espadons, des baleines et autres prédateurs marins se retrouvent presque au même endroit pour une chasse aux sardines répondant à un cycle immémorial.

En Australie, chaque année en novembre quand la lune est pleine, la faune marine attend un événement qui aura des répercussions fondamentales sur tout le récif : la fertilisation du corail.

Au milieu de l'océan indien, Christmas Island est le théâtre d'un comportement animal unique au monde : une fois par an, au moment de la pleine lune en novembre, les crabes de l’île, sédentaires, solitaires et terrestres, sortent de leurs terriers et se dirigent tous vers la mer, comme appelés par un signal invisible. On les trouve partout : dans la forêt, sur les plages et les routes. Les femelles doivent à tout prix rejoindre l'océan afin d'y pondre leurs œufs. Elles parcourent parfois jusqu'à 10 km pour atteindre leur but.