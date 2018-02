Le WWF au secours de la forêt de Sumatra

Pour tenter de protéger les forêts et les espèces restantes, le WWF travaille sur l’île avec l’ensemble des partenaires locaux. Le WWF s’engage depuis plusieurs années pour inciter le gouvernement indonésien, le secteur privé et la société civile à réprimer le commerce de bois illégal et à limiter les pratiques non durables dans le secteur forestier. Pour enrayer le braconnage, le personnel de surveillance sur le terrain a été augmenté. Des campagnes de sensibilisation liées au commerce illégal des produits issus des tigres sont menées auprès du grand public. Le WWF met également l’accent sur la création et la gestion de zones de protection et de corridors en collaboration avec les industriels et les communautés locales. Enfin, la promotion de la certification forestière est largement encouragée afin de développer des pratiques durables.