le Parc National de Zakouma : un joyau au coeur même du Sahel

Au cœur de l’Afrique centrale, le Tchad : avec ses 1.284.000 km2, c’est un pays grand comme près de 42 fois la Belgique ! Par contre, il est légèrement moins peuplé que notre royaume, avec 8.000.000 d’habitants. Au sud-est, la ville de Zakouma, en lisière du parc éponyme…

L’idée même de la protection de Zakouma débute en 1958. En juillet, le classement en réserve de faune devient effectif ; on l’aménage et l’on met en place une lutte anti-braconnage, sur base d’un peloton de gardes nomades. C’est un décret de François Tombalbaye, président de la République tchadienne, qui le 7 mai 1963 classe Zakouma en qualité de parc national, offrant dès lors une protection accrue. Pendant la longue guerre civile (1965-1979 ; 1979-1994 ; 2005-2010), ce sont le courage et le dévouement des gardes qui permettront de sauvegarder la faune du parc, hormis le rhinocéros noir dont l’extinction avait débuté dans les années 1950 : si 25 bêtes étaient encore présentes à Zakouma en 1958, depuis 1972 la race n’existe plus sur place tandis qu’elle a complètement disparu du Tchad en 1990.

Ce qui fait de Zakouma un domaine à protéger à tous prix, c’est que le parc constitue l’un des rares, si pas le seul, de la grande zone de végétation soudano-sahélienne caractérisée par des savanes et des plaines inondables. Et ces espaces si particuliers sont à défendre pour sauvegarder la riche faune du parc. C’est en 1989 qu’un projet de réhabilitation du parc a démarré sur base principale d’un financement européen ; depuis lors, la restauration et le maintien des écosystèmes ont contribués à la régénération de la faune.

La végétation de Zakouma est principalement composée de 5 grands ensembles végétaux, parmi elles les savanes sont de première importance. Des savanes !? Eh bien oui, les savanes, ces formations végétales typiques des régions chaudes où les saisons sèches sont longues, ces étendues envahies de plantes herbacées où poussent çà et là, parfois en groupes distincts, divers arbres et arbustes, le tout constituant un paysage caractéristique. À Zakouma, il faut savoir que six mois durant, la région ne reçoit pas une goutte d’eau, seuls quelques rares mares et rivières presque asséchées laissent quelques chances aux animaux de s’abreuver, permettent par-là de sauvegarder la vie animale… Par contre, une fois la saison des pluies arrivée, c’est abondance : 800mm en moyenne, de juin à septembre, ce qui signifie que de nombreuses contrées du parc sont sous eau !

Le type le plus important de savane de Zakouma, c’est la savane à Combretaceae qui occupe environ 70% du territoire protégé. Les Combretaceae, c’est cette famille des dicotylédones comprenant près de 600 espèces, des arbres, des arbustes et des lianes que l’on retrouve dans les régions tropicales et subtropicales. À Zakuma, les espèces les plus répandues sont du genre Combretum d’espèces glutinosum, aculeatum et collinum. D’autres variétés de la même famille viennent compléter cette savane…

De son côté, la savane à Acacia seyal occupe quelques 25% du parc ; ces acacia également appelé Vachellia seyal, qui produisent de la gomme arabique, sont complétés par des Acacia sieberiana qui peuvent éventuellement être une source de nourriture pour les animaux. Il faut savoir que la savane à Acacia est totalement inondée durant la saison des pluies, lorsque la plupart des cours d’eau situés dans la partie est du parc sortent de leur lit…

Le troisième type de savane, c’est la savane herbeuse marécageuse qui couvre près de 25 km2 et dont l’existence est conditionnée par la durée des inondations. Son couvert herbacé très dense est principalement composé d’une graminée nommée Echinochloa stagnina ; de leurs côtés, le Nymphaea lotus N. micrantha et Ipomoea aquatica couvrent les eaux de leurs fleurs délicates. Cette savane herbeuse marécageuse constitue un pâturage de prédilection pour les herbivores du parc ainsi qu’une réserve d’eau pour tous les animaux.

C’est le long des cours d’eau, principalement le Bahr Salamat et le Bahr Korum, que s’étendent les forêts galeries, peuplées de grand arbres comme l’Acacia nilotica mais aussi de sous-bois arbustif ; les cours d’eau moins importants comme les Bahrs Djourf, Bihéda et Tama sont plutôt bordés de galeries forestières presque uniquement constituées d’Acacia nilotica.

Le dernier élément caractéristique du parc, ce sont les inselbergs, ou dômes granitiques dont la végétation doit être habituée au type " montagne sèche " : à Zakouma, ce sont particulièrement des Terminalia brownii et des Boswellia papyrifera. Ces zones d’inselbergs sont aussi les seuls " reliefs " du parc !

On l’aura compris, la flore et la végétation du parc national de Zakouma sont extraordinaires et essentielles à la vie de la faune de la région. De nos jours, la collaboration entre l’état tchadien et la Commission européenne permet la sauvegarde de cet exceptionnel sanctuaire car cet élément de biodiversité demeure l’affaire de tous.