Le loup, à nouveau parmi nous ?

Chassé frénétiquement à partir du 16e siècle car redouté par les populations, il est aujourd’hui bien présent sur le continent européen où on recense 12 000 loups environ répartis entre l’Italie, l’Espagne, la Grèce, le Portugal, la Roumanie, la Pologne, l’Allemagne et la France où il a été observé dans le Jura, les Alpes et les Vosges.

Environ 300 loups vivraient aujourd’hui en France.