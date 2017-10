Le cheval de trait à l'honneur ce dimanche 22 octobre

Une fois n'est pas coutume, Tanguy Dumortier nous présente un animal domestique bien de chez nous : le cheval de trait. C'est en compagnie de Bernard Ridelle, un passionné, que l'équipe du "Jardin Extraordinaire" partira à la découverte de cet animal impressionnant. Cet homme, si attachant et un peu moqueur face à la peur des chevaux de Tanguy, a réalisé son rêve : vivre au milieu des chevaux de trait, les élever et en faire de bons compagnons de promenades.



En chemin, l'équipe fera un petit détour par la réserve naturelle de Haute-Sambre où vivent, en totale autonomie, un troupeau de tarpans considérés comme les descendants des derniers chevaux sauvages européens, et donc les ancêtres de nos chevaux domestiques.



"Le Jardin Extraordinaire" a également eu la chance d'assister à la naissance émouvante d'un poulain par un petit matin printanier dans notre campagne wallonne.