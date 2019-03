Le chat forestier, petit tigre de nos forêts

La robe du chat forestier se compose d'une couleur de base variant du fauve grisâtre au fauve clair. Elle est généralement barrée de rayures noires, très diffuses sur les flancs. Celles-ci sont connectées à une ligne dorsale noire assez nette qui démarre entre les omoplates et court jusqu'au bout du corps (mais non sur la queue). La queue est cylindrique, présente des anneaux noirs et un bout terminal noir épais (environ 3,5 à 4 cm de large) au contraire du chat domestique chez lequel il est effilé. Le crâne du chat forestier est plus large, ses membres postérieurs sont plus robustes et sa fourrure plus épaisse que chez le chat domestique, lui donnant une allure plus trapue.