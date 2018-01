La girafe aussi en voie de disparition ?

Le monde fait face à une recrudescence du braconnage et du commerce illégal des espèces sauvages. Aujourd’hui, ce serait la seconde cause du déclin des espèces après la perte de leur habitat et le quatrième trafic le plus important au monde après le trafic de drogue, la contrefaçon et la traite d'êtres humains. Chaque année, le trafic illégal d’espèces génère un bénéfice net de plus de 10 milliards de dollars.