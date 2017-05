Jean-Marie Ghislain, ce carolo qui aime les requins

Né à Charleroi, Jean-Marie Ghislain fréquente les cours à l’institut Saint Luc à Liège.En 2009, il vainc sa peur et il apprend à plonger au Mexique. C’est la révélation, sa vie change complétement après avoir rencontré le monde fascinant des requins. Il décide de mettre sa sensibilité photographique au service d’une cause : La défense des océans et de ses habitants.

Aujourd’hui, ses images, publiées dans le National Geographic ou sur les murs de grands musées dans le monde, illustrent la beauté des créatures croisées au cours de ses plongées. Requin bleu, requin baleine, tigre, marteau ou requin blanc, tous ces animaux font peur. Ces squales entretiennent, pour le requin blanc en tout cas, une légende de " mangeur d’hommes ". Mais à nager à leurs côtés et à photographier leur corps, Jean- Marie Ghislain a appris à les magnifier.